FERMO - A Lido Tre Archi per spacciare cocaina, crack e hashish: pusher 40enne di nuovo nei guai. I Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno denunciato a piede libero un 40enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso durante un controllo a Lido Tre Archi, a bordo di un’utilitaria in possesso di tre involucri in cellophane contenenti sostanze stupefacenti: cocaina (1 g), hashish (3 g) e crack (1 g). La droga sequestrata era chiaramente destinata alla vendita a terzi.