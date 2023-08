Fano, auto travolge un monopattino elettrico nella rotatoria: conducente 60enne all'ospedale

FANO - L'auto travolge un monopattino elettrico nella rotatoria, il conducente 60enne del mezzo a due ruote finisce all'ospedale. L'incidente è avvenuto, per cause ancora al vaglio della polizia di locale di Fano, alla rotatoria tra via Pertini e via IV Novembre, dove un Citroen C3 con alla guida un fanese 59enne ha travolto un monopattino elettrico condotto da 60enne. Il conducente del monopattino è stato trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso di Fano con codice giallo.