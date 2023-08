Porto San Giorgio, salvato in spiaggia un 80enne: l'eliambulanza cala due medici dall'alto per i soccorsi

PORTO SAN GIORGIO- Aveva accusato un malore in acqua necessitando di soccorsi. E' stato salvato in spiaggia dall'intervento, prima, dell'ambulanza e poi dell'eliambulanza (che ha calato due medici dall'alto vista l'impossibilità di atterrare). E' quanto accaduto questa mattina (27 agosto) a un uomo di 80 anni intorno alle 12 dalle parti del lungomare sud di Porto San Giorgio.

I soccorsi

L'uomo ha chiesto soccorso ai ragazzi presenti che lo hanno aiutato ad uscire dall'acqua adagiandolo sul lettino. Da lì è iniziata una crisi respiratoria sedata solo dall'intervento dei sanitari. L'eliambulanza è atterrata al porto di Porto San Giorgio mentre l'anziano è stato trasportato all'ospedale di Fermo per poi, in elicottero, arrivare ad Ancona. Le sue condizioni non sono gravi.