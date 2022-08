PORTO SANT’ELPIDIO - Brutto atto vandalico contro l’auto del presidente del Porto Sant’Elpidio calcio Gianpaolo Marini. L’episodio nel pomeriggio di venerdì nello spiazzale antistante lo stadio Ferranti dove parcheggia il patron: presa di mira tutta la fiancata del lato passeggero. Ma è inequivocabile il luogo dov’è avvenuto l’atto vandalico come è altrettanto chiaro che sia stato un gesto “mirato” verso il Suv, considerato che c’erano decine di auto parcheggiate tra l’allenamento in corso della prima squadra e l’incontro con i genitori dei ragazzi del settore giovanile.

Gli sviluppi

Scavati veri e propri solchi sulla vernice a coprire in lungo e in altezza tutta la fiancata. La zona non è coperta da telecamere. Un gesto di spregio o un messaggio indirizzato verso Marini che, pur non essendo di Porto Sant’Elpidio, ha sposato la causa rivierasca da quasi 15 anni di cui gli ultimi come massimo dirigente, mettendoci tanto tempo e pure risorse economiche personali. Marini, profondamente amareggiato, si è preso qualche giorno di riflessione prima di prendere una decisione. A darne notizia è stato il direttore generale Alessandro Cossu in un video uscito sui canali social della società, mentre il presidente per il momento ha preferito non commentare l’accaduto. Tanti i messaggi di solidarietà.