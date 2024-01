La tavolata dei Campioni. Festa a sorpresa per Migno nel ristorante stellato Nostrano prima di darsi battaglia al Ranch di Tavullia

PESARO Festa a sorpresa per i 28 anni del centauro di Saludecio Andrea Migno, beato tra le stelle. Quelle del ristorante Nostrano, con i piatti spettacolari dello chef Ciotti. E quelle dei compagni piloti: il bi-campione della MotoGp Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini e Valentino Rossi. Con loro anche le splendide rispettivi consorti. Il modo migliore per ritrovarsi dopo le vacanze invernali (per Vale a Madonna di Campiglio, per Luca tra Bora Bora e Cortina, per Pecco in Messico con la sua futura moglie Domizia e per Morbido in Brasile) e scaldarsi in vista della nona edizione della 100 Km dei Campioni che partirà ufficialmente oggi, dopo essere stata posticipata nelle settimane scorse, per concludersi domenica al Motor Ranch.

La 100Km dei campioni al via venerdì ora è ufficialmente una manifestazione sperimentale di velocità

Curiosità: l’appuntamento, nato come ritrovo di amici (la prima versione, 30 anni dopo quella epiche di Graziano Rossi, si corse a Cavallara) è riconosciuto dalla Fmi come “manifestazione sperimentale di velocità” con un vero e proprio regolamento ufficializzato ieri con deliberazione d’urgenza.

Tanti i big convocati dal Ct-giocatore Valentino Rossi: dal campione del mondo Pecco Bagnaia a Marco Bezzecchi, dall'iridato in Moto2 Pedro Acosta (l’enfant terrible il prossimo anno correrà in MotoGp) a Luca Marini (neo pilota del Team Repsol Honda) fino Fabio Di Giannantonio e l’esperto Danilo Petrucci. Intanto si avvicina anche il 24 gennaio, data dell’annunciata presentazione dell’Ertamina Enduro Vr46 Racing Team.