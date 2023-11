Moto GP, Pecco di nuovo campione dopo la caduta lampo di Martin. Pesaro esulta in piazza. Due su due: Bagnaia va a canestro Guarda video e foto

VALENCIA - Due su due. Esito sperato, sviluppo narrativo meno considerato (nei calcoli pre gara). Così, di botto, velocissimo: Jorge Martin cade (tamponata a Marc Marquez su Honda) nella prima staccata del terzo giro, Pecco Bagnaia sulla Desmosedici è di nuovo campione del mondo. L'appuntamento era per oggi alle 15 a Valencia. A Pesaro, a 1624 Km di distanza, i concittadini acquisiti di Pecco Bagnaia si erano radunati in piazza del Popolo per seguire nel maxischermo l'ultima gara della stagione, quella decisiva, per consentire al pesarese di Torino di bissare il titolo mondiale vinto l'anno scorso nella classe regina. E così è stato, nella maniera più rapida, con la caduta di Martin che di fatto - conti alla mano - ha consegnato su una vassoio d'argento il titolo al pilota della Ducati.

L'applauso (dagli Usa) del sindaco Matteo Ricci

Francesco Pecco Bagnaia ha poi completato l'opera vincendo il Gran Premio della Comunità Valenciana (settima affermazione stagionale) davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e a Johann Zarco con la Desmosedici Pramac di Johann Zarco.

Dagli Usa sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il campione di Chivasso, al quale la città di Rossini (e della pizza Rossini, di cui Pecco va matto) a breve consegnerà ufficialmente la cittadinanza onoraria (approvata all'unanimità alcuni mese fa), con la doppietta nella classe regina entra nel club privé dei campionissimi di cui fa parte, oltre a Valentino Rossi e Giacomo Agostini, lo stesso Marc Marquez.

I calcoli dopo la Sprint Race di ieri

Poteva chiudere i giochi, poteva allargare il vantaggio e invece i giochi si complicano anche se a Pecco Bagnaia, 26 anni, qualora Martin conquistasse un'altra vittoria basterà arrivare quinto. Giochi ancora aperti perchè la nona vittoria nella Sprint MotoGP della stagione, a Valencia, lascia a Jorge Martin la possibilità di giocarsi il campionato mondiale 2023 nell'ultimo evento dell'anno.

Lo spagnolo della Ducati Pramac, complice il quinto posto del campione in carica Pecco Bagnaia, in difficoltà nella Sprint, è salito a -14 dal leader della classifica. Insomma, tutto è ancora aperto a una sola gara dal termine di una stagione palpitante. Quanto al duello di ieri, Martin cauto nel primo giro, si è via via scatenato fino a prendere la testa della Sprint superando Brad Binder (2° alla fine) e Maverick Vinales, passato anche da un brillante Marc Marquez, terzo al traguardo con la Honda dietro il sudafricano della Ktm con Bagnaia quinto per un piazzamento che se ripetuto anche domani gli varrebbe la conferma del titolo di campione del mondo.

Nel caso in cui Martin arrivasse secondo, a Bagnaia basterà arrivare almeno decimo, con Martin al terzo posto Pecco Bagnaia può anche accontentarsi della quattordicesima posizione mentre il titolo iridato sarebbe al sicuro qualora Martin non finisse la gara tra i primi tre.

Luca Marini saluta Mooney Vr46

È ufficiale: le strade di Luca Marini e del team Ducati Mooney Vr46 si separano, dopo sei stagioni. «È il momento di perseguire risultati ambizioni percorrendo vie differenti - i legge in una nota del team - In accordo hanno deciso di non proseguire insieme nella stagione 2024: per entrambi giunge il momento di perseguire obiettivi e risultati ambiziosi seguendo strade diverse». A meno di sorprese, il fratello di Valentino Rossi dovrebbe approdare in Honda.