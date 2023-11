Bagnaia, maxi schermo domenica a Pesaro per l'ultima gara di Valencia (ma Pecco potrebbe confermarsi campione già sabato)

PESARO - Non poteva mancare. Perché Pesaro è ormai la sua seconda casa. «Scaldiamo i motori per tifare Pecco Bagnaia - ha annunciato il sindaco Matteo Ricci - Tutti davanti al MAXI SCHERMO, allestito in piazza del Popolo a Pesaro, domenica 26 novembre per accendere un nuovo sogno. Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura, VR46 Riders Academy e FISIOGYM insieme in questa ultima, grande intensa gara di MotoGP a Valencia. Non mancare».

L'ultima gara a Valencia

L'ultimo weekend della MotoGp, il Gran Premio della Comunità Valenciana, sarà decisiva per assegnare il titolo mondiale. La sfida è tutta tra Pecco Bagnaia, campione in carica, e Jeorge Martin, con il pesarese di Torino, che parte nel weekend spagnolo con 21 punti di vantaggio.

Gli incastri

Tanti ma non abbastanza, ancora. Due gare in due giorni, quindi, per capire chi sarà il nuovo campione della classe regina. Il titolo, però, si potrebbe decidere già con la Sprint Race del sabato.

In palio ci sono 37 punti complessivi: 12 nella Sprint Race del sabato, 25 nella gara di domenica. Diversi gli incastri possibili. Bagnaia si conferma campione se riesce a totalizzare 16 punti nel caso, estremo, peggiore, in cui Martin dovesse vincere entrambe le gare. Altra ipotesi, la migliore: se Pecco, già nella Sprint Race di sabato, dovesse guadagnare 4 punti su Martin diventerebbe matematicamente campione ancora prima di correre domenica (ad esempio se Pecco dovesse vincere la Sprint Race e Martin dovesse piazzarsi dal terzo posto in giù).