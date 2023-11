Valentino Rossi, Gimbo Tamberi e Massimo Ambrosini tifosi d'eccezione sui social di Sinner, Pecco e Marini

Tifosi eccellenti nel corso dell'ultimo weekend in un intreccio di sport inusuale. Fermo il calcio di Serie A, le attezioni di Valentino Rossi si sono spostate per esempio su Sinner con una storia su Instagram: "E' stato bellissimo fare il tifo fino alla fine grande @janniksin". Poi l'abbraccio, sempre social, doveroso, a suo fratello Luca Marini e al suo "erede" Pecco Bagnaia. Altro post: "Grandissimi". Infine, un po' di orgoglio: la foto del podio tutto italiano (Di Giannantonio, Bagnaia e Marini) uguale a quelli del 2015 a Silvertone (Rossi, Petrucci, Dovizioso) e in Qatar (Rossi, Dovizioso e Iannone) sempre nel 2015.

Un altro tifoso speciale di Sinner è Massimo Ambrosini che, da uomo di sport, ha seguito il match contro Đoković: due post separati, uno per Nole (No Words) e uno per Sinner (No regrets). Non ci sono parole, non ci sono rimpianti. In un weekend di grandi emozioni non poteva mancare anche un fuori programma filmato da Marta Vincenzi, neo signora Marini: il tuffo del suo Luca in un fontana-piscina per festeggiare il podio.

Infine, Gimbo Tamberi, che ha seguito la MotoGp sul divano di casa: il tifo, annunciato, era tutto per Pecco Bagnaia anche se il "fuoco" alla fine è stato postato per festeggiare il podio tutto italiano.