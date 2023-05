Massimo Ambrosini ritrova Roberto Baggio al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Emergenza alluvione? The show must go on, ecco il perché

FERRARA - The show must go on. Soprattutto se in ballo c'è un concerto con circa 50mila biglietti GIà venduti. Più forte delle polemiche e dell'emergenza meteo: il live del Boss, Bruce Springsteen al Parco Urbano di Ferrara, appena fuori dai territori feriti a morte dal nubifragio di questi giorni, è andato in scena come da programma. Tre ore di grande musica. Non tornava in Italia dal 2016. Una scelta che, però, ha impattato anche sotto il profilo dell'organizzazione che richiede un evento del genere: 900 gli addetti per la sicurezza (compresi 200 uomini delle forze dell’ordine tra polizia, Guardia di Finanza e Polizia municipale), 150 volontari della protezione civile (solo quella comunale e non impiegata nelle aree dell'emergenza meteo) e 62 operatori sanitari.

Born to run

La polemica - che anche sui social ha cavalcato parecchio - ha portato la Regione a ricordare la sua non competenza «nel poter decidere se tenere o meno il concerto di Ferrara visto che la decisione spetta unicamente al Comune». Il Comune ha replicato spiegando come non si sia trattata di una questione di «insensibilità verso una tragedia» ma che «restava estramente complesso da annullare un concerto di tali dimensioni» visto che aveva già portato in città migliaia di persone. Al netto delle polemiche è stato il solito coinvolgente spettacolo. Ed è un peccato che il clima (in tutti i sensi) sia stato questo. Numerosi anche i vip presenti. Tra questi il pesarese ex capitano del Milan Massimo Ambrosini, da sempre fan del Boss, uno che del "Born to Run" ne ha fatto uno stile di vita e una questione altissima visto il suo impegno per reperire fondi utili (con la staffetta "Born to Run") per aiutare la ricerca contro il Diabete 1. Con lui, questa volta, un campionissimo assoluto: Roberto Baggio, fan degli Eagles ma che non disdegna a quanto pare il rock del Boss.