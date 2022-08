PESARO Con la visita all’istituto tecnico agrario Cecchi di Villa Caprile dell’assessore regionale all’Edilizia scolastica e Opere pubbliche Francesco Baldelli, la Regione è pronta a dare una mano all’istituto, pesantemente colpito dagli atti vandalici. «Un atto vergognoso contro una delle scuole eccellenza del sistema scolastico regionale», così scrive l’assessore Baldelli sul suo profilo social istituzionale. Con lui ieri mattina il dirigente regionale Nardo Goffi, accompagnati dalla preside Donatella Giuliani per prendere visione dei danni provocati dallo scempio.

La scoperta

Si scoprono, a distanza di ore, con verifiche e sopralluoghi mirati, numerosi altri danni dovuti al raid compiuto tra martedì e mercoledì. Ieri mattina non era stato ancora concluso l’inventario dei beni danneggiati e l’importo economico conseguente. Sono stati trovati fili elettrici tagliati, vetri infranti, specchi rotti, presa a picconate anche una smart tv 50 pollici digitale da 1400 euro, acquistata dalla scuola solo nel giugno scorso. Nel frattempo il dirigente del servizio scolastico della Provincia, l’ingegnere Maurizio Bartoli ieri mattina ha inviato sul posto un squadra di tecnici per gli interventi che si possono rimediare subito. «La Regione si metterà dalla parte del Cecchi, vicino anche a docenti e studenti ovvio dall’insensato atto vandalico – rimarca Baldelli – Un vergognoso atto vandalico contro una delle eccellenze del sistema scolastico regionale. Ho voluto verificare personalmente i danni causati dal vergognoso atto vandalico. Con la visita ho voluto testimoniare la vicinanza della giunta regionale al dirigente scolastico Donatella Giuliani, al vicario Chiara Fiorucci e a docenti e ragazzi turbati dall’insensato atto di danneggiamento, ribadendo la sensibilità delle istituzioni regionali e confermando la gratitudine per il grande lavoro svolto al quale corrisponderà anche un sostegno concreto dell’assessorato per alcune necessità dell’istituto scolastico».

Le indagini continuano

«Sono fiducioso - prosegue - nel lavoro di inquirenti e forze dell’ordine, ma allo stesso tempo nutro una profonda amarezza per la gratuità del gesto, che ha provocato alcune migliaia di euro di danni che hanno interessato le aule, la cucina, il rimessaggio degli attrezzi agricoli, computer e TV. E’ un segno evidente di un disagio ben più profondo che tocca ogni comunità, anche quella apparentemente più sana come la nostra, ma non per questo immune da situazioni che da semplici bravate possono facilmente sfociare in atti di danneggiamento di rilevanza giudiziaria. Mai abbassare la guardia di fronte a questi segnali, seppur isolati, specialmente se essi riguardano una istituzione chiave come la scuola». «Il ripristino dei danni - spiega la dirigente - dovrà essere veloce, ecco perché servono procedure più snelle nei rapporti fra enti e compagnia assicurativa. Di qui, l’impegno della Regione a darci una mano per evitare tempistiche lunghe proprio a ridosso del Ferragosto. Anche perché tutta l’attrezzatura agricola non può restare allo scoperto, neppure sotto le alte temperature.

Già contattata una ditta specializzata nella fornitura dei teloni per poter ripristinare il ricovero macchine quanto prima. Stiamo parlando di trattori, macchine tagliaerba e altra attrezzatura ad uso della scuola, dei frutteti, vigneti e del giardino storico, che ha necessità di essere coperta». Vanno avanti le indagini della polizia per identificare gli autori: si sospetta di studenti che possano avercela con la scuola per risultati negativi ottenuti (bocciature e simili) anche se la dirigenza e i docenti non vogliono neanche ipotizzare una simile eventualità.