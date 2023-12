ANCONA Torna la Coppa del Mondo di fioretto. I maschi alla seconda prova stagionale, saranno in pedana a Tokoname, Giappone, mentre le donne tireranno a Nov Sad (Serbia). In campo maschile la novità è il ritorno alle competizioni di Tommaso Marini, 22enne anconetano delle Fiamme Oro (si allena al Cs Jesi), fermo da 4 mesi per l’intervento alla spalla pochi giorni dopo avere conquistato il titolo mondiale a Milano. La gara, stante il fuso orario, avrà inizio nella notte italiana fra giovedì e venerdì con le qualificazioni. Tra i 12 azzurri presenti, oltre a Tommaso Marini, nella prova individuale, che vivrà poi la sua giornata clou dall’1.30 di sabato notte, in pedana Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi e Tommaso Martini e l’osimano Francesco Ingargiola. Nella gara a squadre (dall’1.30 di domenica notte) l’Italia si presenterà con il quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini. In Giappone con gli azzurri ci sarà il Ct Stefano Cerioni.



Il post



«Sono passati 4 mesi - ha scritto su Instagram Tommaso Marini -. Pensavo fosse difficile ma non così tanto, sono stati quattro mesi davvero duri. I dolori post intervento mi hanno tenuto sveglio intere nottate, nottate pesanti e piene di pensieri. La riabilitazione, sicuramente la parte più difficile e dolorosa, mi ha accompagnato in questi mesi, sono stati giorni pieni di up and down… dei giorni facevo progressi altri tornavo indietro, accompagnati sempre dagli stessi pensieri. Poi finalmente ho iniziato a tirare ed ho provato una grande felicità. Ritornerò ad essere competitivo come prima? Quanto tempo ci metterò e ritrovare le sensazioni che avevo a luglio che mi hanno fatto vincere un mondiale? Per ora non voglio pensarci, non vedo l’ora di ricominciare. Senza pressioni e senza fretta pensando come sempre a divertirmi».



La prima tappa



Prima tappa stagionale, invece, per le ragazze a Novi Sad. Domani con le fasi preliminari dell’individuale, che vivrà sabato la sua giornata decisiva. Tra le 12 azzurre impegnate nella trasferta in Serbia ci saranno le due marchigiane Serena Rossini ed Elena Tangherlini, anconetana delle Fiamme Gialle (che si allena al Cs Ancona) la prima e jesina del Gruppo Sportivo Esercito la seconda. Oltre a loro anche la toscana, campionessa del mondo Alice Volpi che si allena al Club Scherma Jesi come la Tangherlini, ed ancora Giulia Amore, Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia. Domenica la prova a squadre, nella quale l’Italia schiererà il quartetto campione del mondo in carica: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.