PORTO SANT'ELPIDIO Si è insediata la Consulta sulla sicurezza urbana e legalità. Presidente Giampiero Di Stefano, vice Claudio Di Lena. L’organismo è composto da rappresentanti di quartieri, scuole, associazioni di categoria e personalità della società civile, con particolare esperienza nel settore, che hanno potuto presentare una candidatura per entrare nel gruppo.

«Andiamo a ricoprire questo ruolo con piacere, mettendo a disposizione le nostre competenze – dicono Di Stefano e Di Lena –: si concretizza un progetto su cui il sindaco e l’amministrazione comunale credono molto, importante anche la partecipazione attiva delle scuole. L’obiettivo è rendere questa Consulta un punto di riferimento, un valore aggiunto e un contenitore di suggerimenti, dal tessuto sociale a quello imprenditoriale, per supportare le istituzioni locali sulle tematiche relative alla legalità».

I nomi

Membri della Consulta senza diritto di voto sono il sindaco Massimiliano Ciarpella, l’assessore alla sicurezza Enzo Farina e il consigliere Giuseppe Malcangi in rappresentanza della maggioranza; il consigliere Bruno Maccarrone per la minoranza. Componenti effettivi con diritto di voto sono il comandante della municipale Luigi Gattafoni, Matteo Del Gatto per la Protezione civile, Per i quartieri: Claudio Brasili di Fonte di Mare, Alessandro Migliore di Marina Picena, Luigi Badalini del Centro, Giuseppe Polimeno della Faleriense, Alberto Ciarrocca della Corva, Walter Corvaro di Cretarola, Fabrizio Mignani di San Filippo. E ancora: Nerico Mignani coordinatore del Controllo del vicinato, Sabrina Pacini per l’Isc Rita Levi Montalcini, Ombretta Gentili dirigente dell’Isc Rodari-Marconi, Rosella Pace del Polo Urbani, Marco Ciccarelli di Confartigianato, Gaetano Pieroni per Cna, Domenico Magnaguadagno e Sandro Vecchiotti.

L’assemblea ha votato come presidente Di Stefano, sottoufficiale della Guardia costiera e vice Di Lena, luogotenente in congedo dell’Esercito italiano.

«Come è stato già fatto con la Consulta del turismo, anche per la aicurezza abbiamo inteso attuare un organo collegiale e partecipativo aperto alle categorie, ai quartieri, alle scuole e agli esperti del settore», dicono Ciarpella e Farina.

Il ruolo

«Un organo - riprendono - che avrà un ruolo propulsivo nell’analisi delle problematiche e nell’elaborazione di proposte, nell’ambito della sicurezza e legalità. Siamo convinti che questo gruppo sarà un interlocutore prezioso per segnalare, prevenire e risolvere i problemi nel nostro territorio, oltre a stimolare azioni di educazione civica nelle scuole della città».