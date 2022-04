Consulta dei ragazzi: Angelica Tomassini è la nuova presidente, Federico Bonanno il vice

FERMO . Un progetto importante, utile, che Fermo porta avanti da anni perché vede i bambini protagonisti. È la Consulta dei ragazzi, organismo composto dagli alunni delle Primarie cittadine che ha eletto i suoi rappresentanti.

LEGGI ANCHE:

Nasce la app Corriere Adriatico Mobile: personalizzata, facile, ricca di opzioni. Scopriamola insieme

Alla sala dei Ritratti si è svolto l’incontro, coordinato dal presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti alla presenza di Samuela Baiocco dell’Ufficio politiche sociali e scolastiche del Comune che segue la Consulta, che ha visto la partecipazione di tanti bambini dei tre Isc fermani che hanno proposto idee e suggerimenti, offerto spunti di riflessione su quanto può essere utile ai giovani per vivere la città. Prima di procedere alle elezioni, Trasatti ha spiegato l’importanza di questo organismo, l’esempio che viene dai bambini e dai ragazzi di partecipazione attiva alla vita della città, la felice collaborazione fra cittadini di domani e amministrazione per far crescere la comunità.

A seguire ciascun candidato ha presentato il proprio programma elettorale con proposte per una città sempre più a misura di bambino. Al termine è stata eletta presidente Angelica Tomassini e vice presidente Federico Bonanno. In questi giorni si procederà anche all’elezione della Consulta che vede insieme studenti di medie e superiori. I due organismi poi potranno formulare idee e progetti da sottoporre all’amministrazione comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA