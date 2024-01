PORTO SANT'ELPIDIO - Daniele Gatti eletto vicepresidente della Consulta del turismo: il presidente di Villaggi Marche braccio destro del presidente Devis Alesi, presidente dei B&B del Fermano. Due pezzi da novanta e una grande squadra per rilanciare con Porto Sant'Elpidio tutta la riviera del Fermano. Apertura massima a collaborazioni su tutti i fronti e pool di professionisti per definire il turista "tipo".

Il settore

Queste sono le premesse e al contempo gli obiettivi per rilanciare un settore necessario all'economia. Tanta è la carne che è stata messa sul fuoco nel secondo vertice della Consulta, quello effettivo che ha avviato i lavori per un cambio di rotta. Prima era tutto in capo al Comune ma un Comune, si è capito, che non può da solo avere il timone di un settore tanto importante e strategico, per questi si sono riuniti gli addetti, gli operatori turistici sono in prima linea. «Sarà importante arrivare a fine anno con un sistema di tracciamento dei flussi – spiega Alesi –: dalle prossime riunioni analizzeremo i dati raccolti dai tre grandi villaggi che abbiamo in città perché dobbiamo arrivare ad uno strumento che sia in grado di tracciare, di profilare il turista-tipo». E’ stata una riunione partecipatissima, c’erano tutti i membri della Consulta e al posto del sindaco Massimiliano Ciarpella ha partecipato l’assessore al Commercio Maria Laura Bracalente.

Gli spunti

«Sono stati tanti gli spunti e le ottime riflessioni – spiega Alesi – e vedremo, già alla prossima riunione di febbraio, di arrivare a un cambio di rotta con le prime decisioni che prenderemo. C'è un grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti. Siamo molto soddisfatti di questa unione d’intenti tra tutte le figure che fanno parte della Consulta». Si è parlato di rinnovare il sito, di renderlo performante, utile, di uso dei social network per la promozione e di tutto il materiale per la promo. E’ stata incaricata l’assessore al Turismo Elisa Torresi di trovare un pool di esperti per tutte queste operazioni. «E’ ora che il Comune si doti di un social media e web marketing – afferma Alesi – per strutturare piani editoriali, una promozione mirata al nostro target. Sappiamo che, anche in previsione del completamento delle scogliere emerse, il nostro target è quello delle famiglie con bambini 0-10 anni. Per l’assessore Torresi si tratterà di trovare possibili candidature, di sondare il terreno per decidere poi, insieme, a chi affidare la gestione della macchina promozionale».

L’accordo

Si è parlato del rientro del Comune in Marca Fermana: «Sappiamo che l'associazione si sta rinnovando e perché no, potremmo anche rientrare in partnership, ma sempre a fronte di una progettualità concreta, di un programma che definisce bene l’utilizzo delle risorse». Il presidente torna anche sulla tassa di soggiorno: «Siamo favorevoli, purché si arrivi ad un accordo su come utilizzare le risorse che ne derivano, nelle prossime riunioni ne riparleremo per approfondire bene proprio questo aspetto». Per arrivare prontissimi alla Bit di Milano i tempi sono stretti, dato che la Consulta si è appena insediata, ma si punta al Ttg di Rimini a ottobre 2024, c'è tempo per prepararsi al meglio.