Porto Sant'Elpidio, le trovano in casa le dosi di cocaina: spacciatrice già conosciuta torna nei guai

PORTO SANT'ELPIDIO - Vecchia conoscenza delle forze dell'ordine trovata con la cocaina: la donna albanese di 42 anni torna nei guai

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Fermo hanno denunciato in stato di libertà per traffico di stupefacenti una donna di nazionalità albanese, classe 1981, residente a Porto Sant’Elpidio e già nota alle forze dell'ordine per specifici reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è scaturita da una perquisizione della sua abitazione, durante la quale sono stati rinvenuti, occultati nel terreno di sua proprietà in un contenitore, quattro involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi, pronti per essere ceduti a terzi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.