MONTEGRANARO Un dramma nel dramma per una città sotto choc. È morto a soli 61 anni Geremia Medori, e la sua scomparsa è avvenuta all’indomani dei funerali della sorella Morena, moglie del medico di base Paolo Ranieri. Due lutti che colpiscono la stessa famiglia nel giro di una manciata di giorni.



Il passato

Padre di quattro figlie, Lucrezia, Ludovica, Lavinia e Laudomia, marito di Maria, impiegata alle scuole medie, Geremia, rappresentante di pellami, era stranoto in città (e non solo) anche per il suo impegno nel mondo dello sport, con la fortissima passione per la pallacanestro condivisa insieme al fratello Lino, coltivata sul rettangolo di gioco di pari passo all’amore per il ciclismo, tanto che figurava fra i fondatori del gruppo sportivo “Li Smatati”, ente dedito alla pratica della mountain bike e, in alcuni casi, in prima linea per l’organizzazione di eventi sportivi a tema. Ma Medori è ricordato anche e soprattutto per la sua passione verso il basket, visto che è stato fra le bandiere della Sutor negli anni ‘80, durante la scalata della squadra dalla Serie D alla B. I primi e decisivi passi verso il futuro glorioso dei decenni successivi. Sulle principali piattaforme social sono moltissimi, tra amici e parenti, a ricordarlo commossi, compreso chi ha condiviso con lui la passione per lo sport. «Geremia - si legge fra l’altro - era uno di quelli che tutti conoscono, dotato di una gentilezza unica, di una grande educazione e della volontà, nella vita, di non ferire nessuno. Era un uomo di buona volontà e davvero una brava persona». La salma si trova all’obitorio dell’ospedale cittadino, mentre la cerimonia funebre si svolgerà domani mattina, alle 10, nella chiesa di Santa Maria. Gradite, da parte della famiglia, offerte in favore della locale Croce Gialla.

Il caso

Medori nei mesi scorsi aveva avuto alcuni problemi di salute ai quali, appunto, negli ultimi giorni si era aggiunto il fortissimo dolore per la scomparsa della sorella, anch’essa avvenuta in maniera improvvisa. Un altro macigno da sopportare, fino a quando il suo cuore si è fermato di colpo.