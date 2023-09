PORTO SANT’ELPIDIO - Migliorano le condizioni del ragazzino di 11 anni ricoverato all’ospedale Salesi di Ancona per un trauma cranico dopo essere rimasto schiacciato sotto la porta da calcetto che gli è crollata addosso domenica pomeriggio. Il ragazzino era entrato, per giocare, nel campetto di calcio: l’area è recintata con filo spinato, i cancelli chiusi con il lucchetto, ci sono i lavori in corso e una rete arancio da cantiere a recintare l’ingresso.

La zona



Ma nella parte alta si nota la rete danneggiata, c’è un foro da dove evidentemente i bambini e i ragazzini entravano, dopo essersi arrampicati sull’inferriata. Sul posto effettuato anche un sopralluogo per la verifica delle condizioni di sicurezza. In realtà gli anziani che frequentano la bocciofila, lì di fianco, dicono che in passato più volte erano stati visti alcuni bambini e ragazzini giocare lì dentro e c’erano state anche alcune segnalazioni, con pattugliamenti frequenti della polizia locale. Finché ultimamente, almeno così viene riferito, i ragazzini non si erano più visti lì dentro. Ma domenica qualcuno c’era e purtroppo si è verificato il brutto incidente, la porta è crollata addosso a un ragazzino frequentante la prima media. Il piccolo, nel trasporto all’ospedale in eliambulanza, è rimasto per fortuna sempre vigile e la prima Tac effettuata risulta negativa.



La prognosi



Ne serviranno altre entro le 12-72 ore dal trauma e a distanza di 5-7 giorni, dal momento che in alcuni casi una lesione cerebrale può manifestarsi a distanza di tempo. Ma comunque si può tirare un sospiro di sollievo. L’area dell’incidente è la piattaforma polivalente del quartiere Corva, il campetto di fianco alla bocciofila in via Ugo Bassi, all’incrocio con via Andrea Costa.



I lavori



Il cantiere non si è fermato, i lavori procedono regolarmente. E’ in corso una manutenzione straordinaria della pavimentazione avviata il 4 settembre che dovrebbe concludersi il 9 ottobre. Direttore del cantiere Luca Carota, impresa appaltatrice Copar di Ancona. Sulla recinzione si notano alcuni cartelli stampati e affissi dall’associazione di quartiere, con la firma della presidente, dove si legge che è vietato l’ingresso e si ringrazia tutti per la collaborazione.



I soccorsi



Ovviamente massima è stata l’allerta per il ferito dopo che la porta di calcetto gli è piombata addosso: non era ben piantata nel terreno proprio perché la pavimentazione è in via di riqualificazione. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, sul posto l’automedica del 118 con l’ambulanza della Croce Verde e Icaro per il trasporto al nosocomio dorico. Sul posto è intervenuta la municipale, dell’amministrazione comunale c’erano il vicesindaco Andrea Balestrieri, l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina e il sindaco Massimiliano Ciarpella che si è subito messo in contatto con la madre del ragazzino per accertarsi delle sue condizioni di salute.