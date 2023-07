PORTO SANT’ELPIDIO - Corva in festa, torna il XXV Palio dell’Addolorata, l’anima della kermesse di 9 giorni dal 22 al 30 luglio, con l’anteprima del 15 per l’apertura dei Teatri del Mondo. Show alle 21.15 e cocomerata in via Ugo Bassi a “lu campittu de Eros”. Ieri è stata presentata la carrellata di eventi organizzati dall’associazione di quartiere, con i referenti del direttivo.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Porto San Giorgio, vede sfrecciare il suo monopattino elettrico rubato e scatta il parapiglia: breve fuga e denuncia

Si parte con la cena del 22 lungo via Corva, domenica 23 alle 18.30 il 2° Trofeo Podistica Moretti, gara nazionale di 10 km, il 24 serata dei piccoli, il 25 messa nel 194° anniversario del miracolo della Corva, alle 21 tutti al Santuario di Maria Addolorata e, a seguire, la processione mariana. Il 26 finale di calcetto e pallavolo tra contrade, il 27 teatro della solidarietà e commedia dialettale alle 21.15 in piazza Sacro Cuore.



Il top event



Il 28 si riscaldano i motori per il top event che è il 25° Palio dell’Addolorata, due giorni imperdibili, venerdì 28 c’è la presentazione delle squadre delle 5 contrade: di Villa Maroni, del Pozzo, del Carro, della Spiga, del Grappolo, coordina William Traini. Stand, grigliate, braciole e porchetta. Chiude il venerdì il Family Show. Sabato 29 alle 21.15 la sfilata del corteo in abiti d’epoca in via Corva, figuranti accompagnati dai tamburini del marchesato di Santa Caterina. Arrivo alle 21.30 in piazza Sacro Cuore, benedizione del Palio e delle squadre e alle 21.45 tutti al campo sportivo Marozzi per la gara con 8 giocatori che si sfideranno nel tiro all’anello, nella svinatura, nella corsa coi sacchi di iuta, nel millepiedi, legati alle caviglie, torna il salto alla corda e non può mancare la carriola.

La novità è che concorreranno anche under 16 quest’anno. Il Palio è dipinto a mano dell’indimenticabile Mercedes Catini e lega il momento ludico a quello religioso, che ricorda il miracolo. Domenica 30 chiusura con Leonardo Fontanot alle 21 e, a seguire, il concerto dei Cugini di Campagna, stand gastronomici a volontà. Entusiasti e motivati i referenti dell’associazione Corva, dalla presidente Francesca Chioini a Maikol Di Stefano e Cinzia Natali che ieri hanno rappresentato il quartiere in conferenza stampa.