Paura a Porto Sant'Elpidio: bambino di 11 anni si ferisce mentre gioca a calcio, arriva l'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Grande paura questa sera in un campetto di via Collodi a Porto Sant'Elpidio, zona Corva, per un bambino di undici anni rimasto ferito alla testa mentre giocava a calcio con dei coetanei. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire ma stando alle prime informazioni gli sarebbe caduta addosso una porta da calcetto presente nella zona.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il bambino è rimasto sempre cosciente. Tuttavia, considerata la dinamica, i soccorritori hanno preferito allertare l'eliambulanza. L'elicottero ha caricato il bambino che è stato trasportato al Salesi per tutti gli accertamenti e le cure del caso.