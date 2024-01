PORTO SANT'ELPIDIO In tutto 26 milioni di opere pubbliche nel triennio, sono 36 milioni di opere avviate e da portare a conclusione, 10 milioni sono stati utilizzati e si procede da qui al 2026 con le scogliere emerse, le riqualificazioni di aree verdi e ville, scuole e strade. Sono tutte opere pubbliche in corso di realizzazione. L'investimento richiede tempi lunghi date le difficoltà di progettazione e l'aggiudicazione degli appalti.

Gli anni

Di conseguenza l'investimento abbraccia più esercizi, anche perché spesso i progetti sono da rivedere, come le opere finanziate con i fondi del sisma. L'iter è complesso e lungo, regolato dai commissari alla Ricostruzione che si sono susseguiti. Nel 2020, ad esempio, sono partite le scogliere emerse con interventi per stralci ed è in corso di ultimazione con un avanzamento dell’80% il 1° stralcio ridotto da 6 milioni più la vasca di prima pioggia. Sono stati avviati gli stralci successivi per un intervento che abbraccerà tutto il triennio e di cui nel 2026 è programmato il 3° stralcio finanziato attraverso un mutuo: si attendono risorse regionali o ministeriali in linea con i contributi già ottenuti.

La scelta

Con il Pnrr si procede alla riqualificazione e la mobilità ciclopedonale. Previsti nel corso dell’anno la sistemazione della copertura della Cittadella del Sole, la ristrutturazione del campo di calciotto a Cretarola, la nuova palestra a servizio della scuola Marconi in via Legnano, l'adeguamento sismico delle scuole elementari Mercantini a Cretarola e Martiri a San Filippo. Altri interventi riguardano la manutenzione stradale e sottoservizi in compartecipazione con Tennacola. Si continuerà anche ad ampliare il cimitero. La richiesta della cittadinanza ha portato alla decisione di vendere i loculi “a coppie” da assegnare in concessione nel frustolo di terra a nord dell’ampliamento.

Le opere avviate e in parte finanziate sono invece: Villa Baruchello avviata nel 2019 per 1 milione, stato di avanzamento 560mila euro; adeguamento di Villa Murri nel 2017 per 850mila euro, avanzamento 41mila euro; adeguamento della scuola Galilei avviato nel 2021 per 993mila euro, avanzamento 10mila euro; adeguamento della Collodi avviato nel 2020 per 2,3 milioni, avanzamento 38mila euro; velostazione avviata nel 2022 per 176mila euro, avanzamento 45mila euro; ampliamento della scuola Rodari avviato nel 2021 per 500mila euro, avanzamento 260mila; marciapiedi alla Faleriense dal 2021 per 500mila euro, avanzamento 98mila euro; rotatoria di via Mattei dal 2021 per 150mila, avanzamento 105mila euro.

L’avanzamento

Nel Pnrr anche l’Orfeo Serafini per 4 milioni, di cui 1 per lo stato di avanzamento; Villa Murri e mercato coperto 1,4 milioni; asilo nido di via Milano con demolizione e ricostruzione 1,3 milioni; riqualificazione energetica dell’edificio in via Saffi 140mila euro; efficientamento in via Cinque Giornate per 1 milione, efficientamento della Pennesi per 130mila euro; prolungamento di via Martiri delle Foibe 400mila; rotatoria a Fonte di Mare 100mila euro, miglioramento sismico dell’ex pronto soccorso in via Elpidiense 350mila; infine manutenzione delle strade comunali 100mila euro.