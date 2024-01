Rapagnano, incendio in una villa di più piani: sei persone evacuate. Un anziano intossicato

RAPAGNANO - Allarme nella notte di oggi (13 gennaio) per un incendio in una villa divisa su più appartamenti. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo, i sanitari del 118 e i carabinieri del Radiomobile. Un anziano ha riportato una lieve intossicazione. L’incendio è divampato al piano terra della villa.

Le fiamme

Le fiamme sono partite dall’appartamento dell’anziano, in particolare dalla camera e l’allarme è stato dato da un coinquilino. Per sicurezza evacuata anche anche l’altro appartamento dove vivono padre, madre e due figli. In tutto sei le persone evacuate. Accertamenti sulle cause del rogo.