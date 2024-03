CORRIDONIA Manutenzione delle strade e dei marciapiedi ed opere di riqualificazione energetica, grandi interventi nel comune di Corridonia. Un milione e 376mila euro, di cui 629mila euro di fondi comunali e 747mila sovracomunali, per la prima tipologia di lavori, 392mila euro, di cui 135mila di fondi propri e 257mila provenienti da enti sovracomunali per la seconda. Il primo cittadino Giuliana Giampaoli scende in dettaglio.

I particolari

Venendo alle manutenzioni, l’intervento più consistente è relativo «alla manutenzione straordinaria delle strade di via dell’Industria e del Lavoro, che ha richiesto 400mila euro. Per quella di via Bramante sono stati necessari 57mila euro, a cui si devono aggiungere altri 80mila euro per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Cifra identica a quest’ultima ha consentito la manutenzione straordinaria di via Candido Rocchetti e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento. Il completamento di un tratto di marciapiede del quartiere Beati, all’angolo di via Zegalara, ha richiesto 60mila euro; altri 19mila per la manutenzione straordinaria di via Filippo II. Il primo stralcio della stessa tipologia per via Cappuccini Vecchi è stato completato, mentre è in fase di avvio il secondo per una cifra complessiva di 240mila euro. Stanno per iniziare anche i lavori alla strada di Colbuccaro-Passo del Bidollo quantificati in 400mila euro. L’annualità 2024-26 prevede anche la manutenzione straordinaria della strada e del marciapiede della bretella di via Fonte Lepre per cui sono stati stanziati 40mila euro».

Gli interventi

Passando alla riqualificazione energetica «sono terminati i lavori in via Costantinopoli e via Rossini che hanno richiesto – ricorda Giampaoli - 45mila euro; il doppio per via Puccini, del Mulino, Sant’Anna, Portarella e Verdi. Terminati anche i lavori all’illuminazione del palazzetto di via Mattei con 20mila euro per l’efficientamento e 12mila per la sostituzione delle lampade di emergenza. Cinquantamila euro sono stati necessari per la riqualificazione dell’illuminazione del campo sportivo di San Claudio (società militante nel campionato di prima categoria, ndr) e 15mila per l’illuminazione pubblica della stessa frazione. Sono stati ripristinati gli impianti fotovoltaici di Ipsia, palazzetto e centro Ciclamino e sono in corso sensibili interventi in via San Giuseppe e Santa Maria (70mila euro, ndr) ed in via Piave, Sibillini, del Commercio e IV Novembre (90mila euro, annualità 2024, ndr)».