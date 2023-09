PORTO SANT'ELPIDIO - Ragazzino di undici anni colpito alla testa da una porta di calcetto. L’incidente in un campetto della frazione Corva dove sono in corso dei lavori di manutenzione. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette in eliambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. L’adolescente è della zona e ieri pomeriggio si è introdotto con dei coetanei in un cantiere comunale per giocare.

L’area avrebbe dovuto essere off limits visto appunto che ci sono i lavori in corso. In teoria nessuno dovrebbe entrare ma, a quanto pare, un gruppetto di adolescenti ci giocava a pallone. Ieri qualcosa è andato storto alla piattaforma polifunzionale e uno dei ragazzini, entrati lì dove non si poteva, è rimasto gravemente ferito alla testa. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30. Secondo le prime ricostruzioni l’undicenne si è aggrappato alla traversa di una porta da calcetto presente in loco che, non essendo fissata a terra proprio per la presenza del cantiere, si è ribaltata e gli è caduta addosso.

Il ragazzino ha battuto la testa. Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. I sanitari del 118, verificate le condizioni del ragazzino e compresa la dinamica, hanno voluto attivare l’eliambulanza per un trasporto precauzionale all’ospedale regionale. L'undicenne è rimasto sempre vigile, non ha mai perso conoscenza. Grandissima però la paura e l’apprensione per le sue condizioni.

Diversi componenti dell’amministrazione comunale sono accorsi sul posto, a cominciare dal sindaco Massimiliano Ciarpella accompagnato dal suo vice Andrea Balestrieri. Presente anche l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina. Il ragazzino, come si diceva, non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato a Torrette per tutti gli accertamenti medici del caso. Resta da chiarire come abbia fatto ad introdursi all’interno del cantiere comunale e se siano state prese tutte le precauzioni del caso nell’allestimento dell’area. L’assessore Farina ha subito svolto un sopralluogo nella zona per approfondire meglio la situazione.