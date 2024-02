PORTO SANT'ELPIDIO Da una denuncia del condominio per maltrattamenti, arriva la polizia in un appartamento a sud di Porto Sant’Elpidio e preleva un cane. Insieme all'animale i poliziotti sorprendono in casa due nordafricani con ingenti quantitativi di droga, cocaina e altro stupefacente. Il blitz è scattato giovedì mattina in un palazzo del quartiere Faleriense. Due pusher stranieri sono stati fermati e accompagnati in Questura per accertamenti, da capire cosa ci facessero in quell’appartamento, intestato a un italiano che al momento del blitz non era in casa.

La ricostruzione



L’uomo è rincasato la sera tardi e, non trovando più né il cane né i coinquilini, ha dato in escandescenze, ha cominciato a prendere a calci le porte danneggiando quella d’ingresso e dell’ascensore. Immediati sono scattati i controlli della polizia, l'uomo è tenuto d’occhio da mesi dalle forze dell'ordine. Sono piombate sul posto tre Volanti della Questura prima di mezzanotte di giovedì, e insieme il personale medico con l’ambulanza della Croce Verde e all’automedica del 118: dopo poco è tornata la calma, l'uomo alla vista delle divise si è calmato. Non è stato necessario accompagnarlo all’ospedale ma restano in piedi le denunce e le indagini, che si sono aperte, anche per capire se e che tipo di collegamenti possono esserci con i due soggetti trovati in casa con la droga.