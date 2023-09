Dentro l'auto aveva tutti i tipi di droghe: scattano le manette per un egiziano

FERMO - Ancora novità dopo il maxi blitz a Tre Archi. La polizia ha tratto in arresto un altro uomo. Preso in flagranza di reato un egiziano indagato nella stessa indagine legata all’operazione, anche se non destinatario delle misure cautelari. Una pattuglia dell’Ufficio Volanti della Questura ha infatti notato la sua presenza a Porto Sant’Elpidio e ha deciso di controllarlo ma lo straniero ha gettato a terra, con fare nervoso, fingendo indifferenza e tossendo, verosimilmente per cercare di distrarre i poliziotti.

Gli agenti hanno raccolto una chiave appartenente ad una Bmw che era posteggiata vicino a lui ed all’interno della quale sono stati rinvenuti 810,60 grammi di hashish, suddivisa in 61 dosi, 8 panetti di forma cubica, 154 grammi di cocaina suddivisa in 516 dosi, 88,70 grammi di eroina suddivisa in 239 dosi nonché oggetti atti ad offendere, armi bianche, telefoni cellulari e denaro pari a 160 euro.

L’ auto è stata sequestrata e l'uomo arrestato.

Durante un altro controllo a Tre Archi, invece, sequestrati 13.7 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 40 dosi; 32.1 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 161 dosi; 63 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 61 dosi. In casa c'era anche un cane che è stato recuperato dal personale veterinario e la droga sottoposta a sequestro.