ANCONA Pensavano di fare shopping a scrocco, ma il piano si è rivelato più complicato del previsto. Nel momento in cui uno di loro ha provato a schiantare il dispositivo antitaccheggio per rubare un paio di pantaloni all’interno di un camerino, si è ferito alla mano e ha cominciato a perdere sangue, peraltro imbrattando alcuni capi d’abbigliamento. La scena non è passata inosservata ai commessi del negozio, che si sono avvicinati per vedere cosa stesse succedendo. A quel punto, il gruppetto ha mollato tutto e si è dato alla fuga.

L’identificazione

Sono stati rintracciati poco dopo in piazza Roma i quattro giovani che ieri mattina hanno provato a fare spesa gratis all’interno di Snipes, il negozio d’abbigliamento sportivo di corso Garibaldi. Non erano ancora le 11 quando il personale ha dato l’allarme al 112, segnalando la fuga del drappello di ragazzi. I carabinieri si sono subito attivati. Mentre una pattuglia raggiungeva il negozio in questione, un’altra perlustrava il centro. Così è stato più facile incrociare le informazioni raccolte. Dal raffronto è emerso che i quattro giovani - due diciottenni e due diciassettenni, tutti italiani di seconda generazione - identificati in piazza Roma erano gli stessi che poco prima avevano scatenato il caos da Snipes. Una commessa, in particolare, li ha visti armeggiare nel camerino, dove facevano avanti e indietro portando della merce che speravano di nascondere negli zaini o sotto i vestiti.

Ma all’improvviso uno di loro si è ferito nel tentativo di manomettere la placca dell’antitaccheggio e ha iniziato a perdere sangue. A quel punto i quattro, “sgamati” dal personale del negozio, sono scappati di corsa, a mani vuote, sperando di disperdersi tra la folla. Ma pochi minuti dopo sono stati acciuffati in piazza Roma dai carabinieri. Fino a ieri nei loro confronti non erano stati presi provvedimenti perché il titolare del negozio ha preferito non denunciarli, ma gli inquirenti potrebbero procedere d’ufficio per il tentato furto.