Urbania, furto al Supermercato: fermato da un militare non in servizio, arrestato dai carabinieri dopo la fuga in auto

URBANIA - Era uscito dal supermercato di Urbania con un carrello pieno di merce non pagata. Un carabiniere non in servizio l'ha visto cercando di fermarlo. Nel corso di questo fine settimana, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Urbino hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne, originario della provincia di Trento, accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo era già conosciuto

Il fatto, avvenuto nei pressi di un supermercato di Urbania, risale a sabato pomeriggio, quando un militare dell’Arma di Urbino, libero dal servizio, ha notato l‘uomo in questione, già conosciuto per i precedenti relativi a reati contro il patrimonio e la persona. Incuriosito dal comportamento guardingo dell’uomo, il militare lo controllava a distanza e, una volta uscito dal supermercato, senza però averlo visto passare dalla cassa, lo nota avvicinarsi velocemente ad una autovettura con un carrello colmo di merce.

Carabiniere in pericolo per la fuga repentina

In considerazione che la merce caricata sull’utilitaria potesse essere oggetto di furto, il carabiniere si avvicinava all’uomo, nel frattempo già salito a bordo, qualificandosi come carabiniere.

Valore 500 euro

A quel punto però l'uomo ripartiva repentinamente con l’autovettura, mettendo in pericolo il carabiniere, che era costretto a lasciarlo andare, anche se continuava a tenerlo d’occhio a distanza mentre avvisava la Centrale Operativa. Un equipaggio dell’aliquota radiomobile riusciva, poco dopo, a fermare l’auto.

I successivi controlli hanno accertato che effettivamente la merce (alimentari, ma anche super alcolici e prodotti per la persona per un valore complessivo di circa 500 euro) era stata precedentemente sottratta dal supermercato. L’uomo è stato arrestato, per ipotesi di reato relative alla commissione del furto, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale. La merce è stata restituita al legittimo proprietario. Al termine dell’udienza di convalida, tenutasi questa mattina al Tribunale di Urbino, il giudice ha convalidato l’arresto, sottoponendo l’uomo all’obbligo di presentazione presso i carabinieri.