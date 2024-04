Difende una ragazza aggredita dall'ex: carabiniere fuori servizio picchiato a calci e pugni da un marocchino

Un carabiniere fuori servizio ha cercato di difendere una ragazza di 23 anni dall'aggressione dell'ex fidanzato ed è stato a sua volta aggredito, riportando 14 giorni di prognosi secondo il referto del Pronto soccorso: è accaduto a Sondrio intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato 20 aprile. Il carabiniere è stato aggredito a calci e pugni da un giovane marocchino che aveva aggredito la sua ex.

L'aggressione a Sondrio

Tutto è accaduto in via Mazzini, nei pressi del parcheggio davanti al Tribunale. In base al racconto del militare, lo straniero lo avrebbe picchiato con almeno quattro pugni al volto, rompendogli anche il naso, mentre lui cercava di far allontanare e mettere in sicurezza la ragazza.

Il carabiniere è riuscito anche a chiamare il 112 e, in pochi minuti, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura. Vedendo i lampeggianti il marocchino è fuggito verso la ferrovia. Gli uomini della Polizia di Stato lo hanno identificato. Non si sa, al momento, se sia stato rintracciato e fermato.