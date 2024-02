San Benedetto, tunisino ubriaco colpisce un carabiniere: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rimesso in libertà

SAN BENDETTO - I carabinieri di San Benedetto coadiuvati dai colleghi di Acquaviva Picena, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 48enne di origini tunisine.

La violenza

L'uomo, durante un controllo in via Gramsci, insieme a 4 cittadini nordafricani, tutti in evidente alterazione da alcool, ha colpito uno dei militari, provocandogli lesioni. Il giudice ha convalidato il provvedimento dei carabinieri e ha rimesso in libertà il tunisino.