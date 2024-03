RECANATI Blitz in un appartamento, la Squadra mobile della questura di Macerata sequestra 2,5 chili di hashish e arresta un 24enne. Da alcuni giorni l’attenzione degli agenti guidati dalla dirigente Anna Moffa era concentrata su un giovane che secondo i poliziotti spacciava in alcuni comuni della provincia e in particolare nelle zone di Recanati e Porto Recanati.

Sono stati effettuati mirati servizi di appostamento e pedinamento. E nella giornata di venerdì scorsi, ritenendo di andare a colpo sicuro, gli investigatori hanno intercettato il giovane a Recanati, seguendolo fino a quando è entrato nella sua abitazione.

La ricostruzione

A quel punto è scattato il blitz. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione che il 24enne, italiano, divide con i propri familiari. Alla fine la pista investigativa si è rivelata fondata. Infatti, all’interno della camera del giovane recanatese, come detto, sono stati trovati ben 2,5 chili di hashish (parte in uno zaino e parte in altri punti della stanza), alcuni grammi di marijuana e circa 3mila euro, somma che secondo la polizia potrebbe essere provento dell’attività di spaccio. Sequestrati pure un pugnale della lunghezza di circa 25 centimetri e un taglierino utilizzati per tagliare la sostanza, un bilancino di precisione per la pesatura della droga e altro materiale usato per il confezionamento delle dosi.

Preso dalla polizia, inoltre, il telefono cellulare del 24enne, sottoposto a sequestro poiché ritenuto utile al prosegue delle indagini (il giovane si è rifiutato di fornire la password di sblocco). Il recanatese, già noto alle forze dell’ordine per episodi di spaccio di droga, lesioni, rapina e strumenti atti a offendere, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ora si trova ai domiciliari nella sua abitazione così come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.