FERMO - Blitz interforze nel weekend con polizia, carabinieri, finanza e polizia locale. Impiegati 16 operatori con il supporto dei cani antidroga: 92 le persone identificate, diverse con precedenti per spaccio, e 38 mezzi controllati. Sotto la lente anche 4 esercizi pubblici, quasi tutti bar, già oggetto di attenzione per le frequentazioni di soggetti con precedenti di polizia. In 2 di questi, uno a Porto San Giorgio e l’altro a Porto Sant’Elpidio, tutti gli avventori, rispettivamente 7 e 9, avevano precedenti: la posizione dei gestori è ora al vaglio della polizia amministrativa. Al Borgo Marinaro di Porto sant’Elpidio identificati circa 20 ragazzi.

Nel corso dell’attività il cane dell’unità cinofila della finanza ha spinto la polizia a controllare meglio un giovane, poi trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Lo stesso è stato segnalato alla Prefettura. Un altro giovane, in questo caso un 25enne, è stato scoperto dalle forze dell’ordine nel corso di un posto di blocco lungo la Statale. Viaggiava in compagnia di amici a bordo della sua auto: anche lui aveva una modica quantità di hashish. 12, infine, i controlli alle persone agli arresti domiciliari effettuati. Tutti sono stati trovati regolarmente nelle loro abitazioni. I controlli fanno seguito ai blitz dei giorni precedenti a Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio che hanno portato a numerosi arresti e a sostanziosi sequestri di droga. Qui si concentrano le piazze maggiori per lo spaccio.