PORTO SANT’ELPIDIO - Hanno vinto gli argentini, secondi gli italiani ai campionati internazionali di padel che si sono svolti a Porto Sant’Elpidio, all’Ok Sport. Direttore del torneo Marco Marziali, arbitro Vincenzo Palumbo, premio ai vincitori di 6.250 euro. Erano iscritte 41 coppie di atleti e sul finale ha vinto la coppia Christian Gutierrez-Ignacio Piotto Albornoz contro Simone Cremona-Marco Cassetta. Alle semifinali Gutierrez-Piotto avevano battuto Dylan Guichard-Clement Geens, Cremona e Cassetta avevano avuto la meglio su Carlos Perez Cabeza-Emiliano Martin Iriart.

Il sodalizio

Tra sport, spettacolo e sano divertimento negli spazi di via Milano si sono svolti i campionati organizzati dall’associazione di Marco Marziali, ormai diventata il centro del padel nelle Marche anche grazie all’appuntamento che si ripete per il terzo anno e cresce ogni estate di più. È stata una settimana ricca di incontri, con 82 atleti provenienti da otto nazioni: Argentina, Spagna, India, Francia, Inghilterra, Belgio, Svizzera e Italia. Domenica sono stati premiati i vincitori: dunque 1° posto al duo argentino Gutierrez-Piotto, 2° posto per Cassetta-Cremona, gli italiani che l’anno scorso avevano vinto e che tengono alto il nome dell’Italia nel mondo. Tanti sono stati i curiosi e gli appassionati che hanno seguito la competizione negli impianti sportivi, confermando l’interesse per uno degli sport più apprezzati del momento. Soddisfazione dell’organizzazione: «A conclusione degli incontri non posso che ritenermi soddisfatto per la risonanza e la partecipazione che cresce ogni anno intorno ad uno degli eventi per noi più importanti - dice Marziali -: quest’anno la competizione è stata inserita nel circuito Cupra Fip Rise e questo è un ulteriore riconoscimento del suo valore a livello sportivo, che va ben oltre i confini nazionali. Ringrazio quelli che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, in particolare i nostri sponsor, a cominciare da 3F Elettronica, senza quest’azienda non avremmo raggiunto risultati di questa portata. Ringrazio l’amministrazione comunale che anche quest’anno ci ha supportati, soprattutto a livello logistico, ringrazio chi ha partecipato alla manifestazione. Il successo di un evento tanto sentito ci ripaga dell’impegno profuso nella gestione di impianti all’avanguardia e nell’attività di promozione di eventi di grande richiamo, che sono il culmine di un’attività costante a favore della pratica sportiva, dal tennis al padel. Sport che dura tutto l’anno con i nostri corsi che coinvolgono tanti giovani».

Le lezioni

«La nostra scuola di tennis è un’attività fondamentale - continua Marziali - aderiamo a quasi tutti i progetti della Federazione nazionale. Quest’anno abbiamo fatto giocare mille alunni delle elementari e medie con il progetto “Racchette in classe”. L’attenzione è rivolta a tutte le fasce di età, abbiamo aderito anche ad “Evergreen over 65” per favorire l’attività motoria di questa categoria». Molto buona anche la posizione dell’Ok Sport in via Milano, vicino al mare, vicino alla piscina e vicino al casello autostradale.