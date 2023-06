PORTO SANT’ELPIDIO - I migliori campioni italiani e internazionali a Porto Sant’Elpidio per la sette giorni di padel da Ok Sport in via Milano, nella struttura di Marco Marziali che in tre anni è diventata il centro marchigiano di questo sport di tendenza. Sarà sfida tra grandi, sono 41 le coppie iscritte al Torneo internazionale di padel Fip Rise, campionati valevoli per il Cupra Fip Tour. Il clou dell’evento è dal 7 all’11 giugno, tabellone principale 9, 10 e 11 giugno.

I protagonisti



Ci saranno i primi otto campioni italiani: Simone Cremona e Marco Cassetta che hanno vinto il torneo l’anno scorso, Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo, Riccardo Sinicropi e Giulio Graziotti, Alessandro Tinti e Federico Beltrami. Ci saranno campioni mondiali da Argentina, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Portogallo e India. Ci sarà il top della classifica mondiale, campioni come Cristian Gutierrez, talenti come Perez Cabeza e Maxime Deloyer. Ingresso libero per gli spettatori e, per mangiare, ci sarà il Labster, ristorante mobile del giovane chef Edoardo Corpetti, la sua cucina nell’autobus inglese dell’89 adibito a ristorante. L’evento sarà ripreso in streaming sul canale della Fip. Ieri è stato presentato l’evento e si è trattato della prima uscita ufficiale del nuovo sindaco appena eletto, Massimiliano Ciarpella.



Il livello



«Lo sport - dice - è partecipazione, a maggior ragione quando si mette insieme un torneo di questo livello, che fa crescere il territorio e le strutture che lo accolgono. Un motivo di vanto per l’amministrazione, per Porto Sant’Elpidio, per gli organizzatori». Marziali ricorda che l’evento è nato tre anni fa, grazie all’iniziativa dei titolari dell’azienda 3F Elettronica di Monte Urano, main-sponsor. «Abbiamo iniziato quasi per scherzo - spiega - e siamo arrivati alla terza edizione con 41 coppie e 8 nazioni rappresentate, tutti gli atleti della Nazionale sono presenti. Gli atleti sono ospitati al villaggio Le Mimose». Emiliano Guzzo, presidente del tennis marchigiano tesse le lodi di Porto Sant’Elpidio e dell’Ok Sport, «il torneo di Porto Sant’Elpidio è l’unico evento di caratura internazionale nell’appuntamento agonistico marchigiano - dice - e si incastona in una situazione internazionale di altissimo livello. Ci sono coppie importantissime e si aggiungono tanti giovani. Non ci sono solo giocatori professionisti. Porto Sant’Elpidio è la capitale del padel marchigiano, ha 10 campi ormai, è diventato il capoluogo di regione per questo sport e l’Ok Sport ospita una scuola importante a livello tennistico, con mille ragazzi tesserati, per cui il tennis non rimane più solo nei circoli ma entra nelle scuole».



Altro attore importante è Andrea Ferracuti della 3F Elettronica che sostiene l’evento ed è supportato da tutta la famiglia, moglie e figlio in prima linea: «Sponsorizziamo l’evento perché crediamo nello sport - dice l’imprenditore -: siamo da 38 anni nel settore elettrico, abbiamo 8 dipendenti, tutti giovani, siamo agganciati a istituti tecnici professionali, crediamo nel settore giovanile e stiamo sviluppando il green».