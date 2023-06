PORTO SAN GIORGIO - Porto San Giorgio Village, l’animazione itinerante si apre alla città. Eventi, giochi, tornei e sfilate. Otto animatori dall’agenzia Smile Dream a disposizione, per un villaggio all’aperto in versione urban che copre un terzo della costa. Un progetto da 65mila euro, sposato anche da realtà come La Capannina che ingloba l’animazione, presentato ieri allo chalet Duilio.

Il via

L’idea è partita da Gianluca Vecchi, presidente Ataf, che aveva già sperimentato l’animazione nel suo albergo: «Presentiamo un progetto molto innovativo e senza precedenti, fortemente voluto dalle attività della zona sud, che porta in città la normale organizzazione di un villaggio turistico. Coinvolti 11 chalet, dal Crazy Beach fino a Duilio, oltre a 3 alberghi e La Capannina. Abbiamo coinvolto l’amministrazione e la Regione, l’associazione Ossmed, Confcommercio, Chi Mangia la foglia e Coldiretti». Il programma partirà domenica prossima e terminerà il 2 settembre, prevede animazione giornaliera, mattina e pomeriggio lungo le spiagge a cura dell’agenzia di animazione Smile Dream, con attività di acquagym, giochi, intrattenimento per bambini, coinvolgendo tutti gli ospiti di chalet e alberghi. L’animazione proseguirà anche dopo cena e avrà come punto di riferimento la piazzetta con il mosaico. Tutte le domeniche show di benvenuto ai turisti, tutti i lunedì sera musica dal vivo e ballo liscio e serate con musica anni ‘60 ‘70 e ‘80 ed esibizioni anche di Valentino Alessandrini, martedì ballo latinoamericano, mercoledì mostra mercato e spettacolo per bambini, giovedì lo show degli animatori».

Il municipio

Per l’assessore Giampiero Marcattili «mettere insieme 15 operatori non è stata una passeggiata. Ci lavoriamo da Natale. Da ex commerciante, penso che quando un progetto è promosso dalla categoria stessa che si mette in gioco, abbia un sapore diverso. Vedere associazioni che si sono messe insieme per finanziare il progetto è già un grandissimo risultato. Se tutti fanno uno, alla fine riusciamo a fare cento. Il Comune paga la logistica e mette un contributo economico. È un progetto sperimentale, da allargare su tutto il perimetro del lungomare». Si è unito ai ringraziamenti il sindaco, Valerio Vesprini: «È un progetto virtuoso nato dal basso che spero non sia spot. Come amministrazione vogliamo dargli continuità. I turisti chiedono servizi h24, nel progetto ci sono eventi variegati, per adulti, bambini e ragazzi».