Anna Tatangelo e Mattia Narducci, insieme non solo nella vita ma anche a padel: il gesto "affettuoso" non sfugge ai fotografi

Insieme anche in campo. Quello di Padel. Ormai un rito, quasi una mania per tanti personggi dello spettacolo oltre che del calcio. Tra questi anche Anna Tatangelo e Mattia Narducci. La cantante e il modello sono insieme da quasi due anni. Un amore a tutto tondo a quanto pare. I due giocano anche in coppia. Una coppia molto unita da quanto mostra nell'ultimo numero Diva e Donna.

Le foto insieme

Un paparazzato dei due sul campo di Padel mentre giocano in coppia contro altri due amici. Per Anna gli anni sembrano proprio non passare mai e sfoggia un super fisico sportivo ed esplosivo in ogni sua forma.

Forme che vengono accarezzate caldamente dal suo Mattia che tra un dritto e un rovescio, si lascia andare a un gesto molto affettuso.

«Mattia è arrivato in un momento inaspettato della mia vita, in un periodo di grande stanchezza», ha detto qualche tempo fa la Tatangelo ospite di Verissimo. Parlando di Matteo a Silvia Toffanin aveva anche confessato che: «Avevo perso mia mamma da poco e non volevo vedere nessuno. Mi ha saputo aspettare e corteggiare». Narducci ha conquistato Anna dopo la fine della sua lunga storia con Gigi D’Alessio, con cui lei ha avuto il figlio Andrea.