Anna Tatangelo, crisi con Mattia Narducci? Il dettaglio social non è sfuggito ai fan

Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono in crisi? È ciò che si stanno chiedendo tutti i fan di una delle coppie più bollenti dei social che, l'estate scorsa, ha fatto impazzire Instagram con scatti hot e foto sexy. L'ipotesi di una presunta tensione tra i due deriva dalle supposizioni di alcuni utenti social che si sono insospettiti dopo avere visto una delle ultime storie pubblicate da Anna.

A parlare, poi, di una possibile crisi anche l'esperto di gossip, Amedeo Venza che ha ripostato l'immagine della cantante e ha aggiunto: «Storia al capolinea per la Tatangelo?».

Ovviamente, i diretti interessati non hanno proferito parola in merito.

La storia Instagram di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, spesso, pubblica foto o storie per tenere sempre aggiornati i suoi follower. Nelle scorse ore, la cantante ha postato due immagini che hanno insospettito i fan che si sono subito chiesti dove fosse il fidanzato Mattia Narducci.

Nella prima storia, Anna è insieme alla mamma a cui era molto legata e che è venuta a mancare a settembre 2022 e la ricorda nel giorno del suo compleanno. La cantante, però, non ha fatto sapere se in quel momento così delicato per lei, ci fosse il fidanzato a farle compagnia.

Poi, nella storia successiva, riprende solamente le sue gambe, indossa un abbigliamento sportivo e scrive: «Si riparte sempre da se stessi», aggiungendo l'emoticon sorridente. Proprio questa frase avrebbe fatto pensare a una crisi o, addirittura, rottura con Narducci.

Tuttavia, nell'ultima storia pubblicata, Anna si trova al ristorante e in tanti pensano fosse in compagnia del fidanzato anche se non l'ha menzionato.

La passione tra Anna e Mattia

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, nonostante le voci di un'ipotetica crisi, sembrano essere molto felici l'uno con l'altra.

L'ultima foto di coppia risale all'11 febbraio scorso quando i due si sono concessi qualche giorno di relax a Londra.