Anna Tatangelo, compleanno d’amore con il fidanzato Mattia Narducci: cena romantica e bacio FOTO

Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono sempre più innamorati l'uno dell'altra. La coppia ha festeggiato il primo anniversario a inizio dicembre, ma solo pochi mesi fa hanno iniziato a pubblicare foto e scatti bollenti insieme, fregandosene del giudizio altrui e delle critiche esterne per la loro differenza d'età. Li dividono più di 10 anni, ma per Anna e Mattia non è un problema, i due sono molto affiatati, come hanno dimostrato anche le foto di Chi, che li hanno catturati nel giorno del 37esimo compleanno della cantante.

Le foto del compleanno

Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno festeggiato il compleanno della cantante con una cena privata e romantica tra di loro, con un'atmosfera molto riservata.

Tuttavia, i fotografi di Chi li hanno beccati all'uscita del noto ristorante a Milano, poco prima di volare per tornare a Roma dal figlio Andrea (avuto dall'ex compagno Gigi D'Alessio) e dai suoi amici.

Il fidanzato Mattia è tornato dalla sfilata di Giorgio Armani dove ha incantato tutti con i suoi occhi celesti, soprattutto Anna.

La cantante, dopo aver visto le foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini, ha voluto commentarle con una storia su Instagram: «Ooops beccata!! Comunque grazie per le foto e per il servizio».