L'auto sbanda e finisce nel fossato: chiesto l'intervento dell'eliambulanza per una ragazza

PORTO SANT'ELPIDIO - Grave incidente, questa mattina intorno alle 8, sulla Faleriense al confine tra i comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare.

Lo schianto è avvenuto nei pressi del ponte dell'Acqualato, dove, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, una ragazza ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo: il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato nella scarpata. Immediato l'arrivo dei soccorittori e dei vigili del fuoco, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza per la ragazza.