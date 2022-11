Osimo, addio a William Corinaldesi: il totem del Samadam's Pub muore in un'incidente

OSIMO- Si è spento a 42 anni, nella giornata del 1 novembre, William Corinaldesi volto simbolo del Samadam's Pub di Osimo storico punto di ritrovo per osimani e non solo.

La dinamica

E' morto in seguito ad un incidente di moto avvenuto nella notta tra il 24 e 25 ottobre che, nonostante alcuni giorni di agonia, ha finito per non dargli scampo. Per via del suo lavoro era molto conosciuto tanto che i messaggi di cordoglio sono stati tantissimi. Lascia la compagna Barbara e due figli. I funerali si terranno venerdì 4 novembre nella chiesa di San Giuseppe a Candia.