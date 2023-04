Porto Sant'Elpidio, blitz nel laboratorio dello spaccio gestito da clandestini: nel covo droga, migliaia di euro e due machete

PORTO SANT'ELPIDIO - Blitz della Guardia di Finanza in un vero e proprio laboratorio dello spaccio: sequestrati, nel covo, eroina, cocaina, hashish, migliaia di euro e due grossi machete.

Le indagini sono partite da un controllo alla stazione ferroviaria di Porto Sant'Elpidio, durante il qule un uomo ha dato segno di nervosismo. E ne aveva tutte le ragioni: addosso infatti nascondeva 130 grammi di eroina ed una dose di cocaina. L'uomo è stato arrestato ma è stato a casa sua che i militari della Finanza hanno trovato una vera e propria centrale dello spaccio, gestita da tre clandestini. Nelll'appartamento sono state trovati e sequestrati 6 grammi di eroina, 7 di hashish, 12 dosi termosaldate di cocaina, nascoste in un materasso, bilancini, materiale per il confezionamento, mannitolo utilizzato quale sostanza da taglio e 2 machete di circa 40 cm. Sequestrati anche 3.500 uero in banconote di piccolo taglio, verosimilmente profitto dello spaccio.

Le altre operazioni

La prima operazione effettuata a Fermo ha riguardato il controllo dei parchi in vicinanza delle scuole. In uno di questi, i militari hanno trovato, nascosti in un buca, circa 130 grammi di hashish. A Porto Sant'Elpidio, invece, i finanzieri hanno sorpeso in flagrante un uomo mentre spacciava una dose di eroina. A casa dell'uomo, un extracomunitario domiciliato a Fermo, i finanzieri hanno trovato altri 60 grammi di eroina, 20 di hashish e 2 di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dose. L'uomo è stato denunciato a piede libero.