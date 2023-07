Il locale in pieno centro a Pesaro trasformato in covo per clandestini: blitz della polizia dopo le proteste dei residenti

PESARO - Bivacchi e traffici sospetti. La polizia scopre un dormitorio in un locale sfitto in via Montegrappa, in pieno centro, zona stazione e lo fa sgomberare. All’interno immigrati clandestini, ma niente droga. Ieri mattina due equipaggi in servizio alla volante della questura di Pesaro sono intervenuti a seguito dell’ennesima segnalazione che riguardava la presenza di cittadini extracomunitari in via Montegrappa che bivaccano e sono dediti, stando alle segnalazioni, a traffici sospetti ma comunque illeciti.

Locale chiuso diventa covo di clandestini



Da giorni i residenti lamentavano schiamazzi e persone poco raccomandabili nella zona notando soprattutto un continuo andirivieni soprattutto nelle ore serali con gente che gravitava attorno a un locale da tempo sfitto.

Così è scattata la retata. Una volta individuato il locale, che un tempo ospitava un’attività commerciale che da tempo ha chiuso per cui è attualmente in disuso, con l’ausilio di personale dei vigili del fuoco, le volanti hanno fatto irruzione all’interno e hanno verificato che l’attività era stata trasformata in una sorta di dormitorio, in condizioni precarie e fatiscenti. Con l’aiuto dell’unità cinofila della Guardia di finanza, è stata eseguita una approfondita perquisizione che, però, non ha consentito di rinvenire armi o stupefacenti o altro materiale illegale.