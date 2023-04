CAMERANO - A dare l’allarme è stato un automobilista, quando ha visto la donna caduta a terra, dolorante e in lacrime. Subito ha contattato il numero unico d’emergenza 112, sollecitando l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

Pietrarubbia, travolto da un grosso ramo che tagliava, Renzo Dominici è morto dissanguato. La moglie l'ha trovato esanime nel campo

APPROFONDIMENTI LO CHOC Malore in casa, grave il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri e il 118, che ha accompagnato la donna, di circa 35 anni, al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con una spalla lussata. Ora rischia una denuncia il suo ex che, al culmine di un litigio scoppiato in strada, l’avrebbe spinta, facendola cadere rovinosamente a terra. Il soccorso è avvenuto nel pomeriggio di Pasquetta a Camerano, in via Concio. Il confronto tra i due ex fidanzati è finito nel peggiore dei modi. Prima sono volate le accuse, poi gli insulti, infine lo spintone che ha fatto ruzzolare a terra la 35enne, vittima di una scenata di gelosia da parte dell’uomo. Un automobilista ha subito lanciato l’Sos. Sul posto, insieme ad una pattuglia dei carabinieri di Castelfidardo, è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla 35enne, per poi accompagnarla a Torrette per via della lussazione alla spalla, conseguenza della caduta. Il suo ex è stato identificato: si procederà solo su querela di parte (dal momento che le lesioni sono inferiori ai 20 giorni) a meno che non emergano altri episodi pregressi, al che verrebbe denunciato per maltrattamenti.