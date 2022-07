PORTO SANT’ELPIDIO - «Non snaturate l’ex Orfeo Serafini. La città ha diritto di essere informata». L’appello arriva da Angela Serafini e dal suo gruppo. «Leggiamo che l’ex campo sportivo sarà trasformato, con un progetto sviluppato da uno studio di San Benedetto che hanno visto in pochi – attacca la Serafini –: Legambiente si lamenta perché ciò che ha visto non corrisponde alle esigenze della città e perché perdiamo la piazza verde a mare. Quale altra città può vantare uno spazio così?».

Il luogo

La Serafini si chiede anche se, «la cittadinanza sia stata informata dei progetti e come. Ci sono stati incontri per scambi di idee e proposte? O è no come sempre? Tutti noi cittadini abbiamo diritto di conoscere e scambiare idee, viviamo in una società democratica e siamo amministrati da un partito che si definisce tale. Troppo comodo fare ciò che si vuole senza rapportarsi agli altri». Entrando più nel merito, si chiede anche che fine abbia fatto il progetto del sottopasso nei pressi della stazione. «È stato mai presentato? Quello della sistemazione del verde dell’ex campo sportivo verrà illustrato? Sarà possibile apportare modifiche? Vorremmo avere una cittadina che mantenga la sua storia, che i vari luoghi abbiano un collegamento naturale, logico e consequenziale».