Grotte di Frasassi e Alberto Angela stravincono lo share: boom di ascolti

GENGA - Grande successo, ieri sera, in prima serata su Rai1, per “Meraviglie - La penisola dei tesori” il programma di Alberto Angela che ha dedicato parte della terza puntata alle Grotte di Frasassi di Genga. Ben 4.129.000 telespettatori, pari a uno share del 18% hanno seguito la trasmissione che ha rappresentato un’occasione unica di promozione dell’entroterra. Tutta Italia, infatti, ha potuto ammirare il complesso ipogeo di San Vittore visitato, nel 2018, da circa 200mila appassionati. Il programma di Rai1 è risultato, nonostante la partita di calcio prevista ieri sera su un’altra rete, il programma più seguito della prima serata. Il conduttore si è tuffato alla scoperta di un sito unico al mondo, un complesso di caverne e cunicoli che si estende per chilometri all'interno delle montagne dell'Appennino marchigiano, a due passi da Fabriano, la città della carta. A rendere il viaggio ancora più suggestivo, la voce della soprano armena Maria Sardaryan e l'attore Cesare Bocci che, in qualità di testimone, ha raccontato i suoi ricordi di questa meraviglia.