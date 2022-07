GROTTAZZOLINA - Un cittadino di Grottazzolina, al quale giorni fa era stato rubato il proprio furgone, dopo aver sporto denuncia di furto in Questura, aveva deciso postare una fotografia sui social network nella speranza che, diffondendo la notizia in rete, avrebbe avuto più possibilità di ritrovare il suo mezzo. In effetti, così è stato.

Poche ore dopo la pubblicazione del post, è stato contattato da una donna residente a Sant’Elpidio a Mare la quale ha riconosciuto in un furgone parcheggiato in via Giuseppe Ungaretti quello visto nella foto sui social e ha contattato il derubato che, alla notizia, ha a sua volta chiamato il numero di emergenza del 112 per riferire quanto accaduto. Il personale in servizio alla sala operativa della Questura ha inviato sul posto una Volante che ha provveduto a effettuare tutti gli adempimenti di rito, terminati i quali ha riconsegnato il mezzo al legittimo proprietario.