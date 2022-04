Un’estate vera: il Palio si farà. Atletica e i cinque Rioni del quartiere Faleriense al Comune: «Siamo pronti»

PORTO SANT’ELPIDIO - L’Atletica Porto Sant’Elpidio ed i cinque Rioni del quartiere Faleriense comunicano ufficialmente al sindaco Nazareno Franchellucci ed agli Assessori competenti che, dopo l’inevitabile stop degli ultimi due anni, si impegneranno nell’organizzazione di questa manifestazione tanto apprezzata ed attesa dalla città e dai comuni vicini.

Evento che unisce sport, turismo e socialità, Il Palio del Mare sarà dunque nel cartellone delle manifestazione estive, il primo sabato di luglio come da tradizione. Confermato ogni caporione: Matteo Simoni per le Balene, Simone Passamonti per i Cavallucci Marini, Orietta Cicchinè per i Delfini, Fabio Alcida per le Sirene, Michela Incipini per gli Squali. Sante Isidori e il suo staff dell’Atletica Porto Sant’Elpidio si occuperanno della gara: una staffetta con passaggio del testimone tra atleti di età diversa per ogni frazione di gara, a partire dai 10 anni fino agli over 40. L’ultima edizione del 2019 è stata vinta dal Rione giallo degli Squali allenati da Manolo Sisti e con la caporione Michela Incipini tra le migliori frazioniste. Quest’anno sfida di nuovo aperta in tutti i sensi. Si cercano ora in ogni rione le collaborazioni e partecipazione al Palio che può esprimersi a vari livelli: dalla sfilata alla gara, dal lavoro agli allestimenti al sostegno finanziario.

«La tradizione torna a vivere – commenta il sindaco Nazareno Franchellucci – ancora una volta il quartiere Faleriense brillerà grazie ai colori e agli addobbi dei vari rioni. Una manifestazione che è un mix di spettacolo e sport grazie all’impegno di un intero quartiere che con i suoi rioni ha saputo attrarre migliaia di visitatori. Un sentito ringraziamento all’organizzazione per un evento che è divenuto ormai un appuntamento immancabile per l’intera città». «Sono felice di apprendere la notizia che è stata sciolta la riserva sulla presenza del Palio del Mare nel cartellone estivo - dice l’assessore Patrizia Canzonetta - il Palio è un grande evento, insieme a quello del Primo Maggio, particolarmente sentito e partecipato, un plauso agli organizzatori e un grande in bocca al lupo a tutti».

«L’emozione del giuramento, la sfilata, le coreografie, la staffetta, saranno molteplici i momenti che animeranno la nuova edizione del palio del mare – conclude l’Assessore Emanuela Ferracuti – una manifestazione che rappresenta anche un attrazione per i tanti turisti che nel periodo estivo saranno a Porto Sant’Elpidio per le loro vacanze».

