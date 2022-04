Cinquemila euro per celebrare matrimoni combinati e avere il permesso di soggiorno, due indiani condannati

FERMO - Due indiani sono state condannati a 7 e sei anni e mezzo di carcere per avre costituito una consorteria delinquenziale attraverso matrimoni combinati tra donne italiane e cittadini indiani, le prime interessate ad un facile introito in denaro contante con l’unico impegno di coniugarsi con uno straniero sconosciuto che sarebbe rimasto tale anche dopo la celebrazione del rito civile, i secondi per ottenere prima la possibilità di ingresso legittimo in Italia, poi un permesso di soggiorno in quanto coniugi di cittadine italiane e successivamente lo status giuridico di cittadini italiani. Cinquemila euro di compenso puliti, senza spese di viaggio e soggiorno per qualche parola durante la celebrazione ed una firma su qualche atto, soldi spesso dati in anticipo rispetto alla cerimonia per la ovvia diffidenza della donna che non sempre ha onorato il contratto informale. Infatti, in alcuni casi la promessa sposa dopo l’incasso ha cambiato idea, si è resa indisponibile a mantenere l’accordo e si è dileguata.

