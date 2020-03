Ennesimo colpo sul lungomare: il ladro ripulisce la cassa e porta via il vino

PORTO SANT'ELPIDIO - Non si arresta l’ondata di furti sul lungomare sud. L’ultimo raid nella notte scorsa da Bagni Pazzi in via Faleria a Porto Sant'Elpidio. Il ladro si è introdotto nel locale passando dal lato mare, è salito sopra un bidone della spazzatura che si è sfondato per il peso, si è arrampicato fino alla finestra del retro, l’ha spaccata ed è entrato.

Ha rotto il registratore di cassa, il frigorifero e ha rubato bottiglie di vino. I danni si aggirano sui mille euro. E’ l’ennesimo colpo messo a segno nella zona in sette giorni. Con questo siamo a seimila euro di danni per 3 locali razziati: il centro estetico di via Venezia dove sono state rubate creme viso corpo, trattamenti di bellezza; lo chalet-ristorante La Terrazzina sul mare, visitata 2 volte a distanza di 24 ore, razziata di bottiglie di vino, amari, prosciutti, salumi e effetti personali del gestore. E adesso quest'ultimo colpo.

