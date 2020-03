A folle velocità abbatte i paletti, si schianta contro un'auto e parcheggia: fermata in stato confusionale

PORTO RECANATI - Prima butta a terra i paletti a bordo strada, poi distrugge la fiancata di una macchina in sosta e infine a folle velocità parcheggia sotto casa. Attimi di panico ieri sera poco dopo le 19 nel quartiere Castelnuovo, centro storico di Porto Recanati.

A fermare il mezzo, guidato da una 50enne residente da poco in città, un carabiniere in borghese che si trovava a passare di lì. La signora era in evidente stato confusionale ed ha subito dichiarato di essersi sentita male e di non essere riuscita a fermare la macchina. E’ stata trasportata dalla Croce Azzurra all’ospedale di Civitanova per accertamenti. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di molti residenti affacciati ai balconi.

