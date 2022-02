Cinque nuovi addetti in Municipio, arrivano anche i rinforzi per l'ufficio turismo

PORTO SANT’ELPIDIO - Il Comune ha assunto cinque persone a tempo indeterminato: 1 istruttore direttivo, 2 assistenti sociali, 1 agente e 1 istruttore amministrativo. Un part-time è passato a tempo pieno. A regime sono 105 dipendenti. E a breve si prevede un potenziamento all’ufficio Turismo con professionisti esterni.



Tra il 2018 e il 2020 si era venuta sempre riducendo la forza lavoro e c’era bisogno di rinforzi. Si era passati da una spesa per il personale di 4.578.017 euro e un rapporto spesa-abitanti di 173,82 euro nel 2018 a 4.320.454 euro e un rapporto di 163,86 euro spesa-abitanti nel 2019 a 4.263.411 euro e un rapporto spesa-abitanti di 161,63 euro nel 2020. Su una popolazione di 26.378 e un territorio di 18,43 km2, con una densità abitativa di 1.456 abitanti per km2, si sentiva l’esigenza di una più potente macchina amministrativa, anche per attingere alle risorse del piano di ripresa e resilienza, come spiega il sindaco Nazareno Franchellucci.



«Nei miei primi due anni del mandato c’erano tante difficoltà – dice – le assunzioni erano bloccate, siamo andati in sofferenza. Per fortuna la situazione si è sbloccata e sono arrivati validissimi collaboratori e funzionari che stanno dando una mano importante ai Servizi sociali, ai Lavori pubblici, per il Pnrr e all’Urbanistica. Il loro apporto tocca tutti i settori nevralgici. Stiamo pensando anche di avviare collaborazioni con società cooperative per più forza lavoro all’ufficio Turismo».



Non ci sono problemi di quote rosa. Ai vertici ci sono le donne. Tre dirigenti. Claudia Petrelli ai Servizi finanziari e amministrativi, Pamela Malvestiti Servizi alla persona e comunità, Giulia Catani Territorio e imprese. Sono 6 strutture comunali: la sede municipale, la Torre dell’Orologio, gli uffici di polizia, le ville Murri e Baruchello, la palazzina Tecnologia. Sono 5 le scuole dell’infanzia, 6 le elementari, 3 le medie. Il servizio mensa registra una media di 800 persone al giorno tra adulti e bambini, il servizio scuolabus 400 bambini.

L’organigramma comunale è così strutturato: 1, segretario generale, 1 dipendente nello staff del sindaco, 25 agenti di polizia: il comandante, 2 vice, 2 2 amministrativi, 15 responsabili della viabilità, 5 per controlli edilizia e commercio. Ai servizi finanziari con la dirigente ci sono: 3 addetti ai servizi istituzionali, 4 al protocollo, 2 alle risorse umane, 5 all’economato, 4 ai tributi, 5 ai servizi demografici. Per i servizi alla persona con la dirigente ci sono: 7 dipendenti ai servici sociali, 5 negli asili nido comunali, 6 nei settori cultura, turismo, sport e servizi scolastici, 7 ai trasporti scolastici, di cui 1 part time. Alla biblioteca 2 impiegati. Ai servizi al territorio con la dirigente ci sono: 5 dipendenti ai lavori pubblici, patrimonio, 4 al Suap, 3 allo sportello unico, edilizia, condoni. La squadra per la manutenzione del patrimonio, pronto intervento e segnaletica è composta da 1 coordinatore, 12 operai, 2 giardinieri. Infine 2 dipendenti sono all’Ufficio ambiente.

